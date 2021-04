Dette skal ONS handle om i 2022

I 2020 var det «Together» som var temaet for ONS, og i 2022 blir det «Trust» som er nøkkelordet. Det ble melder ONS torsdag.

I lanseringen av temaet for neste års konferanse, påpekes det at tillit er limet i samfunnet.

– Det er tillit som gjør at folk kan leve og jobbe sammen, skriver ONS på sine hjemmesider.

Maiken Ree, kommunikasjonsdirektør i ONS, forklarer at temaet blir valgt etter samtaler med støttespillere, partnere og folk i nettverket deres.

– Når vi skal velge tema, skjer ikke dette i et vakuum, men vi kikker godt rundt oss og ser hva som skjer i verden. Vi landet på at trust må bli temaordet som vi jobber med fram til 2022, sier Ree til RA.

Hun påpeker at når energi-industrien skal designe og levere til bærekraftig energiframtid må industrien handle på en tillitsskapende måte.

– Vi sier ikke at det er tillit allerede, men vi ønsker å belyse det, jobbe med det, og vurdere om det er nok tillit til å gjøre det som trengs. Det handler om tillit mellom aktører, det offentlige og aktørene og ikke minst imellom mennesker. Det er tillit som er limet mellom menneskelige relasjoner, forklarer kommunikasjonsdirektøren.

Håper på fysisk ONS

ONS 2022 planlegges med utgangspunkt i å kunne arrangeres fysisk neste år.

– Vi håper og tror at på den tiden har ting roet seg ned, men vi følger med på utviklingen som alle andre, sier Ree.

Uavhengig av pandemi eller ikke, planlegges det å ha en kombinasjon av fysisk og digitalt ONS.

– Vi har fått gode erfaringer med digitale løsninger, og det er mye innhold som fungerer like bra, om ikke bedre digitalt. Det åpner opp og tilgjengeliggjør for enda flere. Likevel tror vi at mange gleder seg til å komme tilbake å møtes fysisk innen den tid neste år. Tillit skapes nok også i større grad fysisk mellom mennesker, sier Maiken Ree.