Kjøpte ut de andre eierne av Pizzabakeren

Dagens Næringsliv skriver at det i nærmere ett år har blitt jobbet med et salg av Pizzabakeren. I november 2020 skrev DN at revisjons- og konsulentselskapet EY jobbet med en transaksjon som priset kjeden til mer enn én milliard kroner. Det skal blant annet ha vært forhandlinger med flere eksterne aktører, men ifølge DN ble det aldri noe av transaksjonen. I stedet har det vært ført handlinger i flere måneder mellom eierne om den framtidige eiersituasjonen.

DN skriver onsdag at det foreløpig ikke er levert regnskap for 2020, men en sterk vekst skal ha ført til et kjederesultat på rundt 83 millioner kroner i 2019 for Pizzabakeren. Frem til i dag har kjeden vært eid av Jan Henrik Jelsa, William Gulliksen, Arild Ask Bringeland, og Rolf Hodne og Arne Incoronato som er to lokale investorer. Nå skal det ha kommet en avklaring av den framtidig eiersituasjonen.

– Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen overtar alle aksjene i selskapet, sier Hodne som er styreleder i PB Norge Holding, til DN.

– Vi blir begge med videre i våre nåværende stillinger og vil fortsatt bidra til at Pizzabakeren fortsetter den eventyrlige utviklingen inn i framtiden, heter det i en felles uttalelse fra Jan Henrik Jelsa og William Gulliksen.

Jelsa og Gulliksen overtar 62,5 prosent av aksjene i PB Norge Holding, som er det øverste selskapet i eierstrukturen.

Ifølge det Dagens Næringsliv forstår er kjeden verdsatt til over én milliard kroner.