Digital undervisning forlenges inntil videre på UiS

Det skriver UiS i en pressemelding onsdag.

– Det kan gjøres unntak for studenter som trenger tilgang til laboratorier, utstyr, instrumenter og øvingslokaler, skrives det.

Studenter som trenger tilgang til denne typen ting bes holde seg oppdatert i Canvas.

Lesesaler og bibliotek ved UiS holdes åpne med begrenset kapasitet. På grunn av smittevernstiltakene med to meters avstand er det ikke plass til like mange i lesesalene, men universitetet åpner opp flere undervisningsrom som kan brukes til lesesalsplasser. Det er oppslag på dørene til undervisningsrommene det gjelder. Åpningstider i alle bygg er klokken 07.45-20.00. Etter stengetid trenger man adgangskort for å komme inn i bygningene.

Planlegger for mer fysisk undervisning

UiS oppfordrer alle studentene til å følge med på Canvas for informasjon om undervisningen. De ansatte som har mulighet til det, skal ha hjemmekontor. Det må imidlertid være tilstrekkelig bemanning på campus for å ivareta undervisning og støttetjenester.

– Praksis skal gjennomføres så langt det er mulig, skriver UiS og legger til at det planlegges mer fysisk undervisning på campus så snart smittetrykket tilsier det.

Kaféer og SiS bok er åpen

Videre i pressemeldingen skriver UiS at Kafé Optimisten og Bokkaféen i Kjølv Egelands hus, kafé Sentralen i Arne Rettedals hus og Musikanten i Bjergsted har åpent. Det er kun mulig å kjøpe take-away fra kafeene, og det er påbudt med munnbind ved bestilling og henting av mat.

SiS bok er åpen fra klokken 08.00 på hverdager – også der er det påbudt med bruk av munnbind