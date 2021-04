Nord-Jæren: - Behov for strengere tiltak enn de nasjonale

Mens statsministeren tirsdag ettermiddag meldte om gjenåpningen av landet, satt ordførerne på Nord-Jæren i beredskapsmøte om koronasituasjonen lokalt.

Smittesituasjonen på Nord-Jæren gjør at dagens nasjonale tiltaksnivå videreføres i de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. Tiltaksnivået blir fortløpende vurdert.

– Bekymret

– Vi er bekymret for smittesituasjonen på Nord-Jæren. Situasjonen følges nøye, og dersom vi får en forverring de neste dagene vil vi fortløpende vurdere ytterligere tiltak. Kommunene vil ha nær dialog med Folkehelseinstituttet om hvilket tiltaksnivå vi skal legge oss på, sier ordførerne Kari Nessa Nordtun, Stanley Wirak, Jarle Bø og Tom Henning Slethei.

Regjeringen varslet tirsdag ettermiddag lettelser i det nasjonale tiltaksnivået. De fire ordførerne i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola er klare på at den regionale smittesituasjonen nå er slik at det ikke kan lettes i tiltaksnivået i vår region.

– Smittesituasjonen tilsier at regionen fortsatt har behov for strengere smittetiltak enn de nasjonale tiltakene, som nå mykes opp litt. Smitteutviklingen de neste dagene vil avgjøre om vi må stramme ytterligere inn, eller kan lette i tiltakene, sier de fire ordførerne.

Følger nasjonale tiltak om smitten reduseres

Kommunene håper å kunne følge nasjonale tiltakene dersom smitten de neste dagene reduseres.

Den enkelte kommune vil avgjøre om skoler går på rødt nivå. Kommunene på Nord-Jæren er enige om å gjøre egne risikovurderinger i egen kommune knyttet til nivå på smitteverntiltak i skolen.

40 personer har testet positivt på koronaviruset i Stavanger det siste døgnet. I seks av tilfellene er smitteveien ukjent.

Stavanger kommune opplyser at 33 av de smittede er nærkontakter og at én har usikker smittekilde. For de siste seks er smittekilden ukjent.

Tre av de smittede er under 10 år, mens ytterligere 14 er under 20. 1.030 testet seg i Stavanger mandag.

Smittetallene i kommunen gjorde et hopp mandag sammenlignet med de siste dagene. Da ble det registrert 37 nye smittede, mens det i dagene før var registrert mellom 7 og 19 tilfeller.

Tirsdagens tall er 24 høyere enn snittet for de siste 14 dagene. På samme dag for en uke siden var tallet 11.

Tirsdag var det enda et nytt dødsfall ved Rovik bo- og aktivitetssenter i Sandnes.

– Vedkommende var smittet av sørafrikansk mutert virus og dødsfallet er meldt inn til Folkehelseinstituttet i tråd med gjeldende regler, sier kommuneoverlege Hans Petter Torvik i en pressemelding fra Sandnes kommune.