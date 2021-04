39 nye smittetilfeller i Stavanger og Sandnes

Søndag testet 37 personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Av disse er 28 definert som nærkontakter, fire har ukjent smittekilde, og fem har usikker smittekilde.

652 personer testet seg søndag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

0–9 år: 5

10–19 år: 9

20–29 år: 6

30–39 år: 1

40–49 år: 9

50–59 år: 4

60–69 år: 1

70–79 år: 2

[ Koronasmitte ved flere skoler ]

Koronasmitte ved flere skoler

Kommunen har tidligere informert om at det er koronasmitte ved flere av skolene i Stavanger. Søndag skriver kommunen i en pressemelding at fem elever, på henholdsvis Kvernevik skole, Smiodden skole og Nylund skole har testet positivt for covid-19.

De informerer også om at ytterligere fire elever og en ansatt ved Johannes læringssenter har søndag testet positivt for covid-19. I alt er tolv personer bekreftet smittet og 68 elever og 16 lærere er i karantene.

[ Fem nye smittede ved Johannes læringssenter ]

Smitte i Sandnes

Oppdaterte tall fra Sandnes kommune viser at det ble registrert to nye smittetilfeller i Sandnes søndag. Et av tilfellene er et barn i alderen 0-10 år, smittet av en nærkontakt. Det andre tilfellet er en kvinne i alderen 40-50 år, og smittesporing pågår.