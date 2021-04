Han blir ny fylkesopplæringssjef i Rogaland

– Jeg ser fram til å samarbeide med mange flinke kollegaer, tillitsvalgte og folkevalgte og til å kunne bidra positivt til den videregående opplæringen i fylket, sier Eiliv Fougner Janssen (57).

Fra 1. august er han ny fylkesopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune. Fougner Janssen har halve yrkeskarrieren fra olje- og gassbransjen og har jobbet som sivilingeniør i både Statoil og BP.

Et engasjement som FAU-leder på Kampen skole i Stavanger ble begynnelsen på slutten av Fougner Janssens oljeeventyr.

– Jeg fant en entusiasme for skole og opplæring som jeg fortsatt har, og som jeg tar med meg inn i jobben som opplæringssjef. Det er fantastisk å få lov å jobbe med ungdom, og jeg har en begeistring for opplæring og skole generelt, sier den nye fylkesopplæringssjefen.

I 2007 tok Fougner Janssen pedagogisk videreutdanning og begynte i 2008 som realfagslærer på Stavanger katedralskole. Der var han også avdelingsleder fram til 2016. Han var også rektor på Bergeland videregående skole i tre år, og nå kommer han fra stillingen som rektor på Øksnevad videregående skole, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Alle må tilbake i arbeid

Fougner Jenssen går til jobben med en ydmykhet ovenfor situasjonen ungdom står i i dag.

– Ungdata-undersøkelsen fra 2019 viste at ungdom hadde det tøft allerede da. Med koronasituasjonen har det gått fra vondt til verre, og jeg er derfor veldig ydmyk for at det er tøft å være ungdom nå, sier han i pressemeldingen.

Han trekker fram fullføringsreformen som en av oppgavene han vil ta fatt på.

– Reformen kom omtrent samtidig som at jeg ble ansatt, og vil nok prege jobben, sier han.

Målet med fullføringsreformen er blant annet å legge enda bedre til rette for at flere kan fullføre videregående opplæring. Skolen skal i større grad møte arbeidslivets behov og forberede elevene på videre studier.

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken sier han er glad for å få Fougner Jenssen med på laget.

– Han har lang og variert erfaring og kompetanse som vil være et godt bidrag i jobben som fylkesopplæringssjef. I tillegg har han et stort engasjement for skole, opplæring og ungdom som vil være en viktig drivkraft for opplæringsfeltet, sier Dokken i pressemeldingen.