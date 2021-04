UiS blant de beste på forskning

Det er tredje år på rad at UiS ligger inne i topp tre basert på publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt. Blant universitetene er det kun Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen som er mer produktive.

Det opplyser UiS i en pressemelding fredag.

Med sine totalt 1332 publikasjonspoeng, melder UiS at de har økt forskningsproduksjonen med tre prosent sammenlignet med 2019.

Høy produktivitet

Til tross for den spesielle koronasituasjonen kan prorektor for forskning, Merete Vadla Madland, se tilbake på et år med høy aktivitet.

– Dette viser at vi er et forskningsintensivt universitet. Tallene viser at vi får mye ut av de midlene vi får til å forske for, sier Vadla Madland.

Merete Vadla Madland Prorektor for forskning ved UiS, Merete Vadla Madland. (UiS/UiS)

Publikasjonspoeng per vitenskapelig ansatt ved norske universitet 2020:

Universitetet i Oslo (1,85)

Universitetet i Bergen (1,55)

Universitetet i Stavanger (1,36)

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet (1,33)

Norges miljø- og biovitskaplege universitet (1,23)

Universitetet i Agder (1,03)

Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet (1,01)

OsloMet– storbyuniversitetet (0,99)

Nord universitet (0,87)

Universitetet i Sørøst-Norge (0,81)

Disputas-rekord

Tidligere i år kunne UiS konstatere at tallet for gjennomførte doktorgrader ved universitetet er høyt:

Totalt 74 personer gjennomførte doktorgrad ved UiS i koronaåret, opplyser universitetet.

I tillegg har andelen som fullfører doktorgraden seks år etter at de startet økt fra 58 prosent i 2019 til 75 prosent i 2020.

Med disse tallene ligger UiS over landsgjennomsnittet for statlige institusjoner som er på 70 prosent.