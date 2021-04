Muntlig eksamen for avgangselever i skolen går som vanlig

Det opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding torsdag.

– Regjeringen har besluttet å lytte til utdanningssektoren som mener det vil være for krevende å gjennomføre muntlig og muntlig-praktisk eksamen for alle på studieforberedende VG3 og påbygg. Vi har stor forståelse for at elever og lærere står i en vanskelig tid. Derfor er det ikke riktig å gjøre endringer i eksamenstrekket nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Skriftlige eksamener, samt muntlig-praktiske og praktiske eksamener ble avlyst i februar, på grunn av omstendigheter rundt koronapandemien. Privatisteksamener blir ikke avlyst.