Rogalendingene ligger an til å få 2,9 milliarder igjen på skatten

Skattemeldingen til lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende ble sendt ut mellom 16. mars og 7. april. Selv om skattemeldingen er forhåndsutfylt, er den ikke ferdigutfylt. Det vil være informasjon som du selv må fylle inn, for eksempel om fradrag, ekstra inntekter eller verdier i andre land. Det er derfor viktig at du sjekker at opplysningen er korrekte, skriver Skatteetaten i en pressemelding.

Tallene viser at mange har betalt litt for mye skatt gjennom 2020. Den foreløpige skatteberegningen viser at 3 av 4 lønnstakere og pensjonister ligger an til å få skatt til gode. 2,7 millioner skattytere får tilbake til sammen 32,4 milliarder kroner. I snitt er dette 12 000 kroner tilbake på skatten.

Samtidig viser de foreløpige tallene at 1 av 4 har betalt inn for lite skatt i løpet av 2020. Én million personer får restskatt på til sammen 24,3 milliarder kroner, ifølge Skatteetatens foreløpige tall. Det er rundt 180 000 flere personer med restskatt enn i fjor.

I Rogaland viser de foreløpige tallene at 230 000 personer ligger an til å få i gjennomsnitt cirka 13 000 kroner tilbake på skatten. 92 000 personer ligger an til å få i gjennomsnitt cirka 24 000 kroner i restskatt, ifølge pressemeldingen.

Manglende reisefradrag og lånerenter kan forklare restskatt

Den vanligste årsaken til at du får penger igjen, eller restskatt å betale, er at privatøkonomien din i 2020 ikke ble nøyaktig det samme som beregningene i skattekortet. Skattekortet bestemmer hvor mye skatt som blir trukket av inntekten din på forskudd, gjennom hele året.

– Mange er flinke til å justere skattekortet gjennom året når de får økonomiske endringer, men ikke alle gjør det. Det er lurt å sjekke skattemeldingen nøye nå, blant annet for å sikre at du ikke ender opp med å ha betalt for mye, sier skattedirektøren i pressemeldingen.

Lavere fradrag for både lånerenter og reisevei til arbeid kan være en årsak til at noen betalte for lite skatt i 2020 og har endt opp med restskatt. I år har ingen fått utfylt fradrag for reisevei mellom hjem og arbeidssted i skattemeldingen, dette fordi færre arbeidstakere reiste til arbeidsplassen enn vanlig i 2020.

– Har du reist til jobb i hele eller deler av 2020 akkurat som du pleier, må du selv fylle ut opplysninger om dette i skattemeldingen. Du kan bruke vår kalkulator for å sjekke hvor mye fradrag du har krav på for de dagene du hadde reisevei til arbeid, sier Schanke Funnemark.

Endelig beregning kommer i skatteoppgjøret

I pressemeldingen påpekes det at tallene i skattemeldingen ikke er den endelige fastsettingen av skatt. Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet av Skatteetaten. Du mottar skatteoppgjøret når Skatteetaten er ferdig med behandling av skattemeldingen din. Hvis de forhåndsutfylte opplysninger i skattemeldingen var korrekte og du hadde ingen ekstra verdier eller fradrag å føre inn, blir resultatet mest sannsynlig likt det som står i den foreløpige beregningen.

Tidligere skatteoppgjør

Skatteoppgjøret kan komme mellom slutten av mars og slutten av oktober, men skattedirektøren forteller at de fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret sitt i april, mai eller juni.

– Leverer du og eventuell ektefelle den nye skattemeldingen på skatteetaten.no, kan du få skatteoppgjøret med penger på konto innen et par uker etter at du har sendt den inn, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark og påpeker at det ikke er en garanti for at du får skatteoppgjøret tidlig, for eksempel hvis din skattemelding blir tatt ut til kontroll.

– Dersom du ikke leverer skattemeldingen men lar den bli levert automatisk ved fristen, får du skatteoppgjøret tidligst i juni. Får du skattemeldingen din på papir og benytter deg av leveringsfritak, kommer skatteoppgjøret i august, forklarer skattedirektøren, i pressemeldingen.