Studenter sier nei til flere jussutdanninger i Norge

Til nå er det samlet inn nesten 1.500 underskriver mot at den såkalte gradsforskriften endres slik at andre studiesteder enn universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø kan tilby master i rettsvitenskap. I dag har disse tre universitetene monopol på å utdanne jurister i Norge.

Nå planlegger Universitetet i Stavanger, Nord universitet og Universitetet i Agder egne jussutdanninger, skriver Khrono. Det har fått nåværende jusstudenter til å reagere. Nå har vel 1.450 personer signert på et opprop som ble lansert 27. mars: At en spesialisert mastergrad skal likestilles med og gi de samme rettighetene, som dagens master i rettsvitenskap er svært kritikkverdig», heter det i oppropet.

Jusstudent Jennifer Brunkow ved Universitetet i Bergen sier til Khrono at det er på tide at studentene blir hørt i denne saken.

– Ettersom endringen faktisk ikke er vedtatt ennå, har vi fortsatt sjansen til å komme med innspill.

Hun sier hun er bekymret for at skal utdannes for mange jurister, og at dette er dårlig ressursbruk. Hun frykter også mangel på kvalifiserte fagfolk.

– Jeg mener at kvantitet, fremfor kvalitet sjelden er en god løsning. Det bør heller fokuseres på videreutvikling av dagens studietilbud, i tillegg tilpasning av studietilbudet, med hensyn til samfunnsutviklingen og behov, sier hun.

