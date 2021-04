Avventer smittesituasjonen gjennom påsken

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding fredag.

– Smittetallene har gått litt ned de siste dagene, samtidig er det færre som tester seg i høytiden. Vi avventer derfor å beslutte strengere tiltak før vi ser hvordan dette utvikler seg, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Etter at det tirsdag 30. mars ble registrert 27 nye smittetilfeller i Stavanger, vurderte beredskapsledelsen å innføre strengere tiltak enn de nasjonale. Av de 27 var fem ukjente. 853 testet seg tirsdag. Onsdag og torsdag gikk smittetallene ned til 13 og 17, henholdsvis 730 og 505 testet seg. Fire av de 30 siste smittetilfellene har ukjent opphav.

– Vi er fortsatt urolige for at det er en del ukjente smittetilfeller. Vi kommer til å følge situasjonen nøye framover, og har konkludert med at vi tar et nytt møte mandag, sier ordfører Kari Nessa Nordtun som oppfordrer alle til å følge smittevernrådene, også i høytiden.

