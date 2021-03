Klar økning i antall førstegangskjøpere

Det skriver Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) i en pressemelding.

Fjorårets 3. kvartal er det sterkeste tredjekvartalet NEF har registrert i statistikkens historie, og de må tilbake til 2011 for å finne et år med like mange førstegangskjøpere som i 2020. Svært lave renter etter koronautbruddet gir sterke incentiver til å kjøpe framfor å leie bolig. Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen. Nå ser NEF imidlertid tegn til at høye boligpriser er i ferd med å bli en utfordring for førstegangskjøpere i hovedstaden.

– Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere. Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

– Avmatingen i Oslo startet litt tidligere enn forventet, og kommer samtidig med et klart oppsving av førstegangskjøpere i nabokommunene til Oslo. Dette minner om trenden i 2016-2017, da mange unge flyttet ut av Oslo til nabokommuner med lavere boligpriser. Med høye oslopriser og lavt tilbud av førstegangsboliger ligger det dessverre an til at førstegangskjøperne nok en gang vil tape terreng i hovedstaden, legger han til.

Rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk Analyse AS og er en oppdatering og analyse av den løpende statistikken Norges Eiendomsmeglerforbund og Ambita leverer om førstegangskjøpere.





Tall på førstegangskjøpere av bolig i 2020 fordelt på fylke (med tall for 2019 i parentes).

Oslo: 11.413 (11.303)

Viken: 10.458 (9.874)

Vestland: 6.703 (6.143)

Trøndelag: 5.260 (5.123)

Rogaland: 4.900 (4.596)

Vestfold og Telemark: 3.484 (3.188)

Agder: 2.782 (2.619)

Innlandet: 2.731 (2.605)

Troms og Finnmark: 2.260 (2.053)

Møre og Romsdal: 2.158 (2.036)

Nordland: 2.026 (1.898)





