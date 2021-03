Gir påskeegg til de som rydder boss

Lørdag fra klokken 13.00 til 15.00 ved kommunehuset deler Randaberg-ordfører Jarle Bø og folk fra teknisk drift i kommunen ut påskeegg til 300 som deltar i påskens ryddeaksjon langs kysten i Randaberg.

– Det eneste søppelsankerne trenger å gjøre for å sikre seg et påskeegg, er å ta med seg rusk og rask på turen langs kysten og ta et bilde av seg selv med søppelet ved én av konteinerne som vi har satt ut langs kysten, sier ordfører Jarle Bø i en pressemelding.

Konteinere

– Det er satt ut konteinere merket med strandrydding flere steder, samt plastsekker til å samle søppelet i, sier Idar Goa, leder for teknisk drift i Randaberg kommune, som sammen med ordføreren har tatt initiativ til årets påskeryddeaksjon.

Konteinere står ved Tungenes fyr (ved fyret), Børaunen (ved båthavnen), Vestre Bø (ved brygge/naust), Grødem (ved Dynamittkaia), Ryggstranden (på tursti) og i Vistnesvågen (se også kart under).

I tillegg har Jæren friluftsråd allerede plassert ut avfallsbeholdere og poser ved Sandestranda og Vistestranda.

Det var for temmelig nøyaktig ett år siden at ordfører Jarle Bø, sammen med ordførerkollegaene på Nord-Jæren, kom opp med ideen om å invitere barn og unge til å rydde strendene og kystlinjen i regionen.

– Ta med barna

– Dette var i starten av koronapandemien. Da som nå preger koronaviruset hverdagen til de aller fleste. Jeg oppfordrer derfor innbyggerne, nok en gang, til å være med på et annerledes friminutt. Ta med dere barn og unge ut for å rydde strendene og kystlinjene i den flotte kommunen vår, sier Jarle Bø om påskeaksjonen.

Bø understreker at folk skal følge gjeldende smittevernråd, og ikke utsette seg selv eller andre for risiko.

– Kysten er et flott sted å oppholde seg på, i en tid hvor folk ikke skal samles. De lange strendene i Randaberg egner seg ypperlig til en spasertur, samtidig som man gjør noe nyttig, konkret og positivt, avslutter Jarle Bø, som håper å få dele ut alle 300 påskeeggene på påskeaften.

