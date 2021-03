Redningsselskapet: – Alle er skjerpet før påske

Normalt sett er påsken og ukene før, høytid for sjøfolket. Likevel kan det se ut til at årets sesongstart er tidligere enn vanlig, og båtbransjen skal ha meldt om høy aktivitet.

Ifølge redningsselskapet har mange nye båter blitt levert, og sjøsetting av båter på vinterlagring har eksplodert. Det skriver Redningsselskapet Region Vest i en pressemelding.

Bruk tid på forberedelser

– Med gode forberedelser vil det å være på sjøen være en fin og trygg aktivitet i en annerledes tid, sier Rådgiver Tarjei Låstad Sandnes.

Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind forteller at 52 redningsskøyter er bemannet med faste og frivillige mannskaper, rundt i hele landet.

– Alle er skjerpet og klare for å holde beredskapen i påske. Båtfolket skal vite at vi er til stede for dem, og jeg tror vi representerer en ekstra trygghet når mange nå skal gjennomføre årets første tur, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind.

Redningsselskapet oppfordrer båtfolket til å bruke litt ekstra tid på service og vedlikehold i forkant av sjøsettingen. Grunnen til at mange trenger hjelp på årets første tur er som regel motorstopp som følge av manglende vedlikehold, urenheter i drivstoffet eller vanninntrenging i skroggjennomføringer som ikke er ordentlig lukket eller vedlikeholdt etter vinteropplag.

De minner også om at selv om det er vår i luften, er det fortsatt kaldt i vannet. Derfor er det viktig å ta gode forholdsregler, bruke riktige klær for årstiden og alltid redningsvest, og friske opp navigasjonskunnskapene.

Redningsselskapet Region Vest

Hitra RS Stormbull: 91679646

Kristiansund RS Erik Bye: 91679613

Aukra RS Mærsk: 91679641

Ålesund RS Det Norske Veritas II: 91679654

Fosnavåg RS Idar Ulstein: 91679658

Måløy RS Simrad Buholmen: 91679623

Florø RS Bergen Kreds: 91679614

Leikanger RS Uni Sognefjord: 91679667

Mongstad RS Utvær: 91679630

Bergen RS Kristian Gerhard Jebsen II: 91679663

RS Bjarne Kyrkjebø: 91679640

Stord RS Sundt: 91679620

Haugesund RS Horn Rescue: 91679660

Stavanger RS Sjømann: 91679651

Egersund RS Kristian Gerhard Jebsen: 91679637

---