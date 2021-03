Madland-kritikk i butikk-ja i Kvernevik

Utvalg for by- og samfunnsutvikling (UBS) vedtok torsdag å godkjenne oppstart av privat regulering på en tomt Madla Handelslag og Masiv Eiendom har på østsiden av Kvernevikveien.

– Helt sprøtt av flertallspartiene, sier utvalgsmedlem Kjartan Alexander Lunde (V) til RA.

Lunde, som selv er oppvokst i Kvernevik husker tiden med leger, tannleger, pub og annen aktivitet i Kvernhuset, og peker på at bydelen har mistet mye siden Kverntorget ble lagt ned og revet i 2004.

[ Se Madla Handelslags planer her ]

Aton-planer i årevis

Nå er svømmehall på plass og bydelshus på vei, men butikker og helsehus mangler. Kjell Madland og Aton har hatt planer om utbygging der Rema 1000 nå ligger i årevis, men lite har skjedd. Madla Handelslag får gå videre med planene på andre siden av Kvernevikveien.

– Kverneviks befolkning fortjener at sentrumsområdet rustes opp. Hvis det blir bygget et konkurrerende senter på andre siden av veien så vil jo det bety spikeren i kisten for det planlagte Kvernevik lokalsenter, og det vil bety at viktigste sentrumsområdet i Kvernevik vil fortsette å ligge som et åpent sår i mangfoldige år videre, sier Lunde.

Leder i UBS, Frode Myrhol (MDG), som sammen med Ap, MDG og Frp støttet Madla Handelslag, peker på at en forutsetning for godkjenningen er bedre tilgjengelighet fra det kommende senteret der Kvernhuset nå står. Høyre og Venstre ville si nei.

– Madla Handelslag har nå mulighet til å lage et så godt prosjekt at alle, også Høyre og Venstre, kan være med på planene, sier Myrhol.

Lunde peker på at fagfolkene i kommunen advarer mot handelslagets planer om dagligvare, apotek, bakeriutsalg og helsehus på østsiden av Kvernevikveien, og Lunde mener det nå vil bli svært krevende å finne leietakere og økonomi for utbygging av lokalsenteret på andre siden av veien.





– U-sving dårlig gjort

– Den uforutsigbarheten omregulering her vil gi er dårlig næringslivspolitikk. Kommuneplanen og Nore Sunde-planen har i mange år satt rammene. Aktørene rundt har investert og planlagt for at det skal være slik. Det å ta en u-sving på noe av området nå er dårlig gjort mot dem som arbeider for å skape nye arbeidsplasser, sier Lunde.

UBS-leder Frode Myrhol peker på at utbygger Kjell Madland har hatt muligheten til å bygge på Kverntorget-tomten i årevis. Madla Handelslag har vært mulig samarbeidspartner. I en presentasjon under sist UBS-møte sa daglig leder Lars Arvid Hegelstad i Madla Handelslag at Madland tidligere hadde trukket seg fra samarbeid med handelslaget rett før planlagt kontraktsinngåelse, «sent en lørdags kveld», som han formulerte det i møtet.

– Jeg er helt uenig i at vårt ja utgjør uforutsigbarhet for næringslivet. Problemet er at planleggingen av lokalsenteret har dratt ut i tid, sier Myrhol.

Han peker på at Kjell Madland og Aton har flere godkjente, men ikke påbegynte prosjekter.

Vi kan ikke la utbyggere sitte og blokkere den framgangen og utviklingen vi ønsker i Kvernevik. — Frode Myrhol, UBS-leder

– Madland har dessverre en dårlig historikk i Stavanger. Tanke Sviland-hullet har ligget urørt i årevis. På Shell-tomten på Mariero har det ikke skjedd noe som helst. I Kvernevik skal forhandlingene med Madla Handelslag ha vært nærmest sluttført før han trakk seg, sier Myrhol.

Han mener tiden er inne for å slippe andre til i Kvernevik.

– Vi kan ikke la utbyggere sitte og blokkere den framgangen og utviklingen vi ønsker i Kvernevik, sier Myrhol.

Byggeplanene på tomten til Kvernhuset og Kverntorget har versert lenge. Slik så Link Arkitektur for seg en løsning i 2016. Skisse, (LinkArkitektur)

Daglig leder og eier Kjell Madland i Aton AS har fått forelagt seg saken, men hadde fredag ettermiddag ikke besvart RA.