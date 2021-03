Ber Stavanger kommune utbetale krisepenger til næringslivet

Det melder gruppelederne i opposisjon, Sissel Knutsen Hegdal (H), Leif Arne Moi Nilsen (Frp), Henrik Halleland (KrF), Jan Erik Søndeland (V) og Karl W. Sandvig (PP) i en pressemelding lørdag.

– Denne uken ble det klart at Stortinget snart kommer med nok en krisepakke til kommunene. Denne er på 500 millioner kroner. Samtidig varsles det flere etter hvert. Vi ber nå kommunen om å forskuttere neste krisepakke og doble potten og rammen i den tildelingsrunden som foregår nå, sier gruppelederne i pressemeldingen.

De påpeker at man i dag ser at flere byer allerede har utbetalt sine krisemillioner, mens Stavanger fremdeles sitter med pengene på konto. Opposisjonen mener det mer enn noen gang hadde vært viktig å få disse pengene ut der de gjør nytte for seg.

– Høyre er opptatt av å få mest mulig penger fortest mulig ut til bedriftene som trenger det. Siden flertallet stemte ned opposisjonens forslag om å øke både potten og rammen på forrige krisepakke ved bruk av kommunale midler, ber vi nå flertallet om å være med på å forskuttere neste krisepakke med 35 millioner kroner og øke rammen fra 200.000 kroner til 400.000 kroner. Nå gjelder det å finne løsninger for bedriftene som sliter, ikke bruke tid på å fordele skyld og ansvar, sier Sissel Knutsen Hegdal (H) i pressemeldingen.

Gruppelederne mener søknadsprosessen som foregår for bedriftene nå tar for lang tid, og viser til at i saken om Barnas sommer ble søknadene behandlet i rekordfart i fjor. De mener det bør være samme vilje til å få dette på plass for bedriftene i Stavanger.

– I flere kommuner har det også blitt lagt inn ekstra midler fra kommunekassen som buffer for de bedriftene som havnet utenfor tildelingskriteriene. I Stavanger har flertallet allergi mot den type grep. Vi reagerer på at flere sentrale posisjonspolitikere ser ut til å bruke mer tid på å kritisere regjeringen enn å berge arbeidsplasser i egen by, sier opposisjonen i pressemeldingen.

Neste krisepakke er varslet å være på 500 millioner der Stavangers andel snart blir klar. Høyre vil forskuttere disse pengene fra kommunekassen slik at potten og rammen økes i tildelingsrunden som pågår nå, ifølge pressemeldingen. Høyre vil fortsatt doble potten og rammen.

Det påpekes at det jobbes med ytterligere krisepakker så man vet at det er mer penger på vei.

– Da er det ingen grunn til å sitte på de kommunale midlene når vi vet at de trengs andre steder. Akkurat nå handler det om å få flest mulig med oss gjennom krisen, sier gruppelederne i Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Pensjonistpartiet i pressemeldingen.