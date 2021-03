Smitte på skoler og i barnehager – flere i karantene

Fredag morgen opplyste Stavanger kommune om smitte ved Byfjord skole.

To elever i to forskjellige kohorter på 3. trinn har testet positivt for covid-19. På grunn av dette er 57 elever og ni ansatte i karantene.

Hele 2. trinn, inkludert åtte ansatte, er satt i ventekarantene. Dette er fordi en av de ansatte på trinnet er definert som nærkontakt til en smittet.

Smitte ved Johannes læringssenter

Stavanger kommune opplyser også at en elev ved Johannes læringssenter har testet positivt på covid-19.

13 elever og 3 ansatte er satt i karantene.

En annen klasse på 15 elever er satt i ventekarantene.

– Smitteveien er kjent, og smitten er ikke oppstått på skolen. Alle berørte er varslet, og deltagerne i begge klassene vil få tilbud om digital undervisning, opplyser kommunen.

Også i Sandnes er det meldt om smitte blant barn. Kommunen opplyser fredag at ett barn i Langgata barnehage har fått påvist koronasmitte.

– Ansatte og 19 barn er satt i karantene. Ansatte og foreldre er informert, melder kommunen.