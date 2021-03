Fylkesordføreren møter russen for å diskutere feiringen

Onsdag 7. april inviterer fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak (Ap) alle som er russ i hele Rogaland til et møte for å svare på spørsmål de har til feiring og restriksjoner.

Møtet skjer på en Teams-direktesending, opplyser Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Dette er et møte fylkesordføreren inviterer russepresidenter til hvert år. I fjor var det stor oppmerksomhet rundt møtet. Den har ikke blitt mindre på året som har gått. Og denne gang inviteres all russ inn. Det er et potensial på over 3000 ungdommer samlet i et møte – og dette har ikke blitt gjort før i andre fylker så vidt vi vet, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

Politiet har meldt inn flere spørsmål som har kommet i dialog med russen, og det samme har tre russepresidenter fylkeskommunen har vært i kontakt med i forkant av møtet.

Spørsmålene vil bli svart på direkte i møtet. På nåværende tidspunkt er det for tidlig å forberede svar på disse, påpekes det i pressemeldingen.

Mange av spørsmålene handler om konsekvenser, anmeldelse og straff ved brudd på smittevernregler.

Mange av russepresidentene har meldt fra om stort press fra russen om å få starte feiringen, opplyser fylkeskommunen.





Agenda for møtet:

Fylkesordfører ønsker velkommen Opplæringsdirektør Joar Loland Smittevernoverlege i Haugesund Teis Qvale Smittevernoverlege i Stavanger Ruth Midtgarden Politidistrikt Sørvest ved Håvard Høyland Russepresidenter fra Nord-, Sør- og Midt-Rogaland distrikter Åpne for spørsmål Avslutning av leder for opplæringsutvalget Solveig Ege Tengesdal