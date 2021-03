Risa vant millionkontrakt

Risa AS har laveste anbud på drift og vedlikehold av fylkesveier i Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Fredag i sist uke ble Risa AS innstilt som vinner av Indre Ryfylke-kontrakt, en fem år lang kontrakt med en verdi på i underkant av 200 millioner kroner eksklusiv mva., skriver Rogaland fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi er fornøyde med tilbudene. Dette er den første kontrakten som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier i Sør-Rogaland, så dette er en milepæl, sier seksjonssjef Eivind Stangeland i Rogaland fylkeskommune, i pressemeldingen.

Kontrakten gjelder fra 1. september i år og fem år framover.

– Før regionreformen hadde Statens vegvesen ansvar for riks- og fylkesveier. Fylkeskommunen har nå ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, for eksempel strøing/salting og brøyting. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter, skriver fylkeskommunen i pressemeldingen.

Disse var kvalifisert og leverte tilbud:

Presis veidrift AS 244 906 935,14 kroner eksklusiv mva.

Risa AS 234 764 568,00 kroner eksklusiv mva.

Mesta AS 246 295 960,00 kroner eksklusiv mva.

Høgsfjord-kontrakten gjelder fylkesveier i kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Totalt er det snakk om rundt 433 kilometer, pluss cirka 21 kilometer gang- og sykkelveier.