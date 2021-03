Elev koronasmittet

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding tirsdag kveld.

Eleven har ikke vært på skolen etter smittetidspunktet, men har truffet noen elever på fritiden.

I tillegg har eleven søsken på samme skole, melder kommunen.

Foreløpig er 14 elever satt i ventekarantene.

Alle foresatte er informert, og de elevene som ikke har fått annen beskjed kan møte på skolen som vanlig onsdag.

Kommunen påpeker at personer i ventekarantene ikke behøver teste seg før de eventuelt blir nærkontakter (altså at den de er nærkontakt til blir bekreftet smittet). Dette for å ikke belaste testsenteret mer enn nødvendig.