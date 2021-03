Smitte ved flere skoler og barnehager

Mandag morgen opplyste Stavanger kommune at en elev ved 7. trinn på Nylund skole har testet positivt for covid-19, noe som har ført til at 19 elever og to voksne er i karantene.

– Alle aktuelle nærkontakter har fått beskjed. Det anbefales i tillegg at husstandsmedlemmene til nærkontaktene går i ventekarantene i ett til to døgn, til nærkontakten har testet negativt, sier avdelingsleder ved Nylund skole, Øivind Linnsund.

Også på Vardenes skole ble det oppdaget smitte i helgen. Her har en elev ved 5. trinn testet positivt. Hele trinnet, 46 elever og seks ansatte, er i karantene.

– Alle foresatte og ansatte er informerte via sms-varsel og har fått informasjon på e-post. I tillegg anbefales det at familiemedlemmene til de som er i karantene går i ventekarantene fram til nærkontakten får negativt prøvesvar, sier rektor ved Vardenes skole, Kirsti Birkevold, til Stavanger kommunes nettsider.

Åpent på rødt nivå

Også ved flere barnehager ble det påvist smitte i helgen. I Bråde barnehage er 24 barn og fem ansatte ved en avdeling i karantene etter at et barn testet positivt for covid-19 på søndag.

– Alle berørte har vært i ventekarantene siden fredag, og et barn fikk påvist smitte i dag. Alle er informerte om situasjonen, sier virksomhetsleder, Tron Kjetel Kjørmo til kommunen.

I Varden barnehage har ytterligere én ansatt testet positivt. Totalt har to ansatte testet positivt, hvor den første ble bekreftet smittet 19 mars. Totalt er 36 barn og 14 ansatte ved to avdelinger i karantene.

– Alle foresatte og ansatte er informert. Ved mistanke om mutert virusutbrudd, gjøres det noen ekstra tiltak for å sikre god kontroll og forebygge smittespredning, sier virksomhetsleder, June Torgersen til kommunen.

I Bekketunet barnehage er det nå totalt 28 smittede – 16 barn og 12 voksne. Barnehagen har nå åpent på rødt nivå, som innebærer redusert åpningstid, og at barna deles inn i mindre grupper og kohorter.

Utbruddet i Bekketunet startet med at en ansatt fikk påvist smitte torsdag 4. mars, og ifølge kommunen dreier det seg om en britisk mutasjon av koronaviruset.

Viktig å overholde karantenen

Smittevernavdelingen i Stavanger kommune understreker hvor viktig det er at nærkontakter overholder karantenen. De ber også foreldre som har mulighet til det, om å holde eventuelle søsken hjemme til situasjonen er avklart.

– De som er i karantene testes på dag én og dag sju, eventuelt tidligere hvis de får symptomer. Ofte ser vi at første test er negativ, og så er test nummer to positiv. I mellomtiden har man gjerne rukket å smitte andre husstandsmedlemmer. Den formelle ventekarantenen, altså karantenen for de andre i familien, er vanligvis over etter den første testen. Men siden vi her har å gjøre med et større utbrudd av mutert virus, håper vi at de som har muligheten, også holder seg hjemme like lenge som barnets karantene, sier smittevernoverlege Ruth Midtgarden til kommunens nettsider.

– Vi går altså ut med denne anbefalingen som et ekstra tiltak på grunn av størrelsen på smitteutbruddet, legger hun til.