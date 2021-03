Mer smitte i barnehage

Ytterligere en ansatt har testet positivt i forbindelse med koronautbruddet i Bekketunet barnehage. Barnehagen har åpnet på rødt nivå, heter det i en melding fra Stavanger kommune søndag formiddag.

Barnehagen i Bekkefaret i Stavanger er er dermed oppe i 28 smittede (16 barn og 12 voksne). Utbruddet i Bekketunet startet med at en ansatt fikk påvist smitte torsdag 4. mars. Det dreier seg om en britisk mutasjon av koronaviruset, ifølge kommunens oppdatering.

Tidligere i uken gikk Stavanger kommune ut med denne oppfordringen til foreldre med barn i Bekketunet barnehage: «Smittevernavdelingen i Stavanger kommune understreker hvor viktig det er at nærkontakter overholder karantenen. De ber også foreldre som har mulighet til det, om å holde eventuelle søsken hjemme til situasjonen er avklart.»

– De som er i karantene testes på dag 1 og dag 7, eventuelt tidligere hvis de får symptomer. Ofte ser vi at første test er negativ, og så er test nummer to positiv. I mellomtiden har man gjerne rukket å smitte andre husstandsmedlemmer. Den formelle ventekarantenen, altså karantenen for de andre i familien, er vanligvis over etter den første testen. Men siden vi her har å gjøre med et større utbrudd av mutert virus, håper vi at de som har muligheten, også holder seg hjemme like lenge som barnets karantene, sa smittevernoverlege Ruth Midtgarden ifølge kommunens hjemmeside ved smitteutbruddet.

Saken oppdateres.

Ny teststasjon for Covid-19 Bekketunet barnehage i Stavanger har nye utbrudd av koronaviruset. Foto: Jil Yngland/NTB (Jil Yngland)