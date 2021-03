Stavanger kommune deler ut 450 påskeegg før påske

– Mange er lei av pandemien og synes det er tungt nå, så Stavanger kommune ønsker å skape noen lyspunkt i hverdagen til innbyggerne. Det forteller rådgiver i smartbyavdelingen i kommunen, Lene Klovning, til RA.

Kommunen har gjennomført en omfattende spørreundersøkelse og kartlagt hvordan folk har det, og hvordan man kan bedre situasjonen.

Fra mandag til fredag neste uke, vil kommunen vise fram gode uterom i alle ni kommunedeler som ikke er så godt kjent fra før, via Instagram og Facebook. På disse stedene kan man sitte ned, spise og noen steder grille. I tillegg er mange av stedene en del av flotte turområder. Til sammen er det 45 steder i Stavanger som løftes fram som fine uteområder.

– Vi ønsker å oppmuntre innbyggerne til å komme seg ut på tur, og fredag 26. mars gjemmer vi 450 påskeegg fordelt på disse stedene, sier Klovning.

Såkornmidler

Noen av innbyggerne i Stavanger aktiviseres hovedsakelig gjennom et miljø de allerede er en del av. For å legge til rette for mer aktivitet og senke terskelen for å igangsette kjekke ting, her og nå, foreslår kommunen en midlertidig tilskuddsordning som kalles såkornmidler.

– Vi har 300.000 kroner vi kan dele ut, og vi håper at vi kan komme i gang med ordningen uken etter påsken. Vi holder på å få på plass alle formalitetene, sier Klovning.

– Dette skal fungere som en motivasjon til å finne på noe gøy sammen, innenfor de restriksjonene som gjelder. Med såkornmidler kan alle søke om midler. Som enkeltpersoner kan man søke om inntil 5.000 kroner, og for foretak er grensen 10.000 kroner, legger hun til.

Lager utevenn-koblinger

Det tredje tiltaket ruller og går allerede. Kommunen jobber med å koble sammen ulike grupper mennesker, være seg familier eller enkeltpersoner, som trenger et ekstra initiativ for å komme seg ut på tur. I samarbeid med Stavanger turistforening og organisasjonen Flam Norge lages det utevenn-koblinger. Dette vil bidra til at flere har noen å møte ute i trygge omgivelser, at flere får et bredere nettverk og kan være en støtte for hverandre i en likeverdig kobling som utevenn skal være.

– Vi har fått tilbakemeldinger om at de som allerede har vært ute på tur, har vært veldig fornøyde, sier Klovning.

– Etter hvert vil man kunne melde seg som utevenn, men alt er ikke helt klart for det ennå.

Arbeidet med å lage koblinger er ressurskrevende, og kommunen er avhengig av tillitspersoner som bidrar til å sette utevenner i kontakt med hverandre og gjerne deltar selv de første gangene. Dette er langsiktig arbeid som kan fortsette uavhengig av smittevernrestriksjoner og vaksinasjonsprogram, og vil bidra til økt folkehelse, inkludering og integrering.