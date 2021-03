13 nye smittede på Nord-Jæren

Ti personer testet positivt for korona fredag, melder Stavanger kommune lørdag morgen. Åtte av disse er nærkontakter. Av disse åtte er to nærkontakter tilknyttet smitte i to andre kommuner. Seks nærkontakter er tilknyttet kjente smittetilfeller i Stavanger.

De siste to i Stavanger har ukjent smittekilde.

Slik er de smittede fordelt på alder:

10–19 år: 3

20–29 år: 3

30–39 år: 1

40–49 år: 2

60–69 år: 1

793 personer testet seg i Stavanger fredag.

Det er ingen nye smittede i Sandnes kommune.

Sola melder om to nye smittetilfeller i sin kommune, én nærkontakt og én importsmitte.

Mutert virus i Randaberg

I Randaberg kommune er det påvist et mutert covid-19-virus. Personen fra Randaberg deltok på en samling med ungdom i Stavanger forrige lørdag, melder kommunen i en pressemelding på sin nettside.

– Det er foreløpig ikke klart hvilken mutasjon dette er. Karantenetiltakene som var satt i gang tok utgangspunkt i at dette var sannsynlig, siden mutasjoner nå utgjør flertallet av covid-19-infeksjonene, sier kommuneoverlege Ole Bernt Lenning i Randaberg kommune.

Nasjonale tall

Det siste døgnet er det registrert 989 koronasmittede i Norge. Det er 45 færre enn dagen før, men 84 flere enn samme dag i forrige uke, melder NTB.

Ved midnatt natt til lørdag er det registrert 85.542 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Tallet er det fjerde høyeste på ett døgn så langt under pandemien. Toppen ble nådd natt til onsdag, da 1.156 positive prøver ble registrert det foregående døgnet.

De siste sju dagene er det registrert til sammen 6.596 nye smittetilfeller i Norge. 4.311.992 koronatester er til nå utført i landet.