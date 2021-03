Fire nye smittetilfeller i Stavanger

Torsdag testet fire personer positivt for koronaviruset i Stavanger. Alle tilfellene er definert som nærkontakter.

770 personer testet seg torsdag.

Smittetilfellene fordelt på alder:

0–9 år: 1

10–19 år: 1

20–29 år: 1

50–59 år: 1

Mutert virus ved Gautesete skole

Stavanger kommune skriver i en pressemelding at en elev på 10. trinn ved Gautesete skole har testet positivt for covid-19, mutert virus. Hele klassen, 25 elever og to lærere, er i karantene og må teste seg. I tillegg er resten av 10. trinn og en klasse på 8. trinn, i ventekarantene.

I tillegg har enda ett barn i Bekketunet barnehage testet positivt. Dermed er man oppe i 27 smittetilfeller i barnehagen (16 barn og 11 voksne).