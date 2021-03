Får grave ut: – Nøkkelen til Stavangers oppkomst

Arkeologisk museum, UiS, har fått lov av Riksantikvaren til å gjøre to forskningsutgravinger i og ved Stavanger Domkirke.

Den første utgravingen starter allerede i vår, melder UiS i en pressemelding. Den starter i sørtårnet. Målet er å finne rester etter den tidligste kirkegården som en vet var der før Domkirken ble bygd.

Undersøkelsene inngår i et større internasjonalt forskningsprosjekt, ledet av Arkeologisk museum, UiS og finansieres med større fra Forskningsrådet.

Forstå Stavanger

– Dette er veldig gledelig og svært viktig for prosjektet. Med to forskningsutgravinger i middelalderkirkegården vil vi både kunne undersøke tilstanden på materialet og avdekke sentralt kildemateriale for å forstå levesett o levekår i tiden da Stavanger utvikle seg til å bli en by, sier forsker og prosjektleder Hege I. Hollund ved Arkeologisk museum, UiS.

Ventet i flere tiår

– Arkeologer og middelalderhistorikere har ønsket en forskningsbasert arkeologisk undersøking i Stavanger i mange tiår, og nå skjer det endelig, fortsetter Hollund.

Under bakken på domkirkehøyden ligger nøkkelen til å forstå Stavanger sin oppkomst og tidlige utvikling, mener prosjektlederen.

Fakta Stavanger Domkirke:

Tradisjonelt regner man at 1125 som byggeåret for Domkirken, selv om årstallet er usikkert. Byggearbeidene med Domkirken kan ha startet i slutten av 1000-tallet, eller i begynnelsen av 1100-tallet.

Under krypten er det funnet eldre brannlag fra 800- og 1000-tallet, og skjeletter fra 1000-tallet. Dersom ikke skjelettene er flyttet fra eldre graver, har det trolig vært en annen kirke på stedet – eller like i nærheten.

Domkirken er et treskipet basilika med romansk skip og gotisk kor uten tverrskip oppført i hogd stein. Kirken er viet til byens helgen, St. Svithun.

