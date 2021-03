Deja Vu åpner restaurant på kjøpesenter

Déjà Vu Delikatesser har servert mat i Stavanger siden 2002. Nå utvider de til Sandnes, og kjøpesenteret Kvadrat. Dørene åpnes i sommer, melder Kvadrat i en pressemelding.

Gründer og daglig leder hos Déjà Vu, Kjetil Skaret, gleder seg åpning av ny filial.

– Tiden er inne for å utvide, og vi mener Kvadrat er et godt sted for oss å ta neste steg. Senteret er i stadig utvikling. Her vil vi treffe mange kunder. Endelig får de fra Sandnes en kortere vei til oss, sier han og ler.

– Dette er en stor satsing og investering for oss. Vi føler tiden endelig er inne får å ta steget sørover og ta vårt konsept til Kvadrat, sier Skaret.

Inspirasjon fra flere land

«Déjà Vu er opptatt av mat med høy kvalitet med råvarer som er nøye valgt ut. De ønsker å gi en smaksopplevelse som er helt unik ved at den er inspirert av kjøkken og tradisjoner fra flere land og kulturer i verden, laget med unike kombinasjoner av smaker på ekte Deja Vu-vis», skriver aktørene i pressemeldingen.

På menyen er blant annet tapas inspirert av det spanske kjøkken, og retter fra Déjà Vu KITA som er inspirert av smaker og tilberedningsstiler fra Japan. I tillegg til å spise inne vil de tilby take away og catering.

Kjetil Skaret og Øyvind Næsheim fra Deja Vu gleder seg til sommeren og åpning av ny filial på Kvadrat. (Privat)

Interiøret: – Tydelig link til Magasin Blaa

Interiørarkitekt Helen Edvardsdotter Fatland fra DARK Stavanger har ansvar for utforming av den nye restauranten.

– Min jobb er å fange essensen til Déjà Vu. Vi ønsker å skape en tydelig link mellom restauranten i Magasin Blaa i Stavanger og den nye på Kvadrat. Déjà Vu har en sterk merkevare, og det er viktig for oss at besøkende skal få den samme opplevelsen på Kvadrat som i Stavanger – en synlig, intim og tilgjengelig restaurant med et pulserende miljø der det er godt å være, sier Fatland.

Arkitekturen byr på store vindusflater, betonggulv, en sjenerøs takhøyde og en særdeles sentral plassering.

– Ved å kombinere disse arkitektoniske elementene med varme treverk, lune ulltekstiler og frodige, grønne planter blir restauranten som en destinasjon i seg selv, sier Fatland.

Uteservering og utvidet åpningstid

Déjà Vu flytter til senterets hovedinngang, hvor det allerede er etablert en rekke spisesteder. Déjà Vu vil være knyttet til fasaden. Det betyr at de vil ha utvidet åpningstider og uteservering på fine dager

Eiendomssjef på Kvadrat, Gro Beathe Bø, forteller at Kvadrat har utvidet med flere spisesteder de siste årene, fordi servering er blitt viktigere for publikum.

– Vi ønsker å gjøre fasaden til Kvadrat mer åpen og innbydende med liv, og det vil Déjà Vu bidra til. I tillegg vil plasseringen gjøre det enkelt for folk på senteret til å ta med seg takeaway fra Déjà Vu. Denne etableringen vil bety mye for besøkende på vårt senter, sier Bø.

Kvadrat: 15 nye konsepter kom i 2020

Deja Vu-etableringen føyer seg inn i en rekke etableringer som er gjort på Kvadrat. I koronaåret 2020 ble det etablert 15 nye konsepter. Noe som betyr flere arbeidsplasser, bedre utvalg og mer mangfold på senteret, påpeker senterledelsen.

– Vi har allerede mange bra spisesteder på Kvadrat. Restauranter har vært et viktig satsningsområde for oss lenge. Nå kommer Deja Vu til oss, og dette konseptet vil bidra til å styrke Kvadrat som matdestinasjon. Vi gleder oss til å ønske kundene velkommen til Deja Vu til sommeren, sier senterleder på Kvadrat, Renate Hjørnevik.

