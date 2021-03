To nye smittetilfeller og to klasser i ventekarantene

Tirsdag testet to personer positivt for koronaviruset i Sandnes. Begge er definert som nærkontakter, og begge er i alderen 0-20 år.

I tillegg er to klasser ved Kyrkjevollen skole er i ventekarantene.

– Bruk av ventekarantene er et føre-var-tiltak for å hindre smittespredning, skriver Sandnes kommune på sine nettsider.

De nye koronamutasjonene kan spre seg raskt, og det er ekstra viktig å få kontroll over smitten så tidlig som mulig. Ventekarantene kan være et effektiv virkemiddel for å begrense smitten mest mulig.

Ventekarantene brukes normalt for de som er nærkontakter av nærkontakter til personer som er smittet, og kun når det foreligger mistanke om mutasjon.

Dette betyr det å være i ventekarantene:

Ikke gå på skole eller jobb.

Ikke ta offentlig transport.

Unngå besøk.

Du kan gå tur, men hold 2 meters avstand til andre.

Du bør få andre til å handle for deg.

Hold god avstand til andre voksne og eldre barn i husstanden.

I Sandnes er man i ventekarantene helt frem til nærkontakten har fått negativt svar på første test.