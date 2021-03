Mutert virus i barnehage og på ungdomsskole

Bekketunet barnehage

Mellom 4. mars og 13. mars har til sammen åtte ansatte og ni barn ved fire avdelinger i Bekketunet barnehage fått påvist covid-19-smitte. Det er bekreftet at det er den britiske mutasjonen de er smittet av. Lørdag 13. mars fikk ett barn og to ansatte på en ny avdeling i barnehagen påvist smitte. Alle barn og ansatte i er satt i karantene. Siden det er snakk om et mutert virus er husstandene til de som er satt i karantene anbefalt å gå i karantene til situasjonen er avklart. I tillegg er samarbeidende kohort satt i avklaringskarantene. Det vil si at barn og ansatte i samarbeidende kohort må være hjemme fra barnehagen til de har fått negativ test.

En ansatt fikk først påvist smitte torsdag 4. mars. Siden har altså ytterligere sju ansatte og ni barn fått påvist smitte. Barn og ansatte som har påvist smitte tilhører til sammen fire avdelinger i barnehagen. Alle som tilhører avdelinger som er berørt av smitte har blitt kontaktet av barnehagen. Fire avdelinger er berørt av smitteutbruddet.

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth understreker at de følger situasjonen tett og fortløpende har dialog med smittevern.

– Vi jobber nå i tett dialog med smittevern for å vurdere om ytterligere tiltak må iverksettes fra mandag. Barnehagen vil komme mer tydelig informasjon i foreldre og ansatte i løpet av søndagen, sier hun.

Smittevernoverlege Ruth Midtgarden ber familiene til nærkontaktene være ekstra forsiktige den nærmeste uken.

– Siden det er et mutert virus tester vi litt mer enn vi vanligvis ville gjort, og vi har bedt nærkontakter av nærkontaktene om å være ekstra forsiktige, selv om den opprinnelige nærkontakten testet negativt på første test, sier Midtgarden.





Tastarustå skole

Lørdag ble det klart at to av elevene som var i karantene har testet positivt, og det er bekreftet at de er smittet av mutert virus. Som følge av dette, er ytterligere fem ansatte satt i karantene, meldte Stavanger kommune lørdag.

– Smittevernkontoret har definert to 10.-klasser og en gruppe elever på 8. trinn som nærkontakter, og disse er satt i karantene. I tillegg skal en annen elevgruppe på 8. trinn være i avklaringskarantene, sier konstituert rektor Anne Katrine Mæland ved Tastarustå skole.

[ Ansatt smittet ved Tastarustå skole ]





Læringsverkstedet barnehage avdeling Hannes Lekestue

Lørdag ble det også klart at et barn har testet positivt for covid-19 i den private barnehagen Læringsverkstedet barnehage avdeling Hannes Lekestue Tjensvoll.

Avdelingen barnet tilhører vil holde stengt, og 23 barn og fire voksne er satt i karantene til og med 22. mars. I tillegg er tre barn og fire voksne satt i ventekarantene.

Barnehagen følger vanlige anbefalinger og regler i forbindelse med smitte. Alle direkte berørte er kontaktet av barnehagen.