Internasjonal lyskonferanse til Stavanger

18. og 19. mars arrangeres City Under Microscope Stavanger. Lyskonferansen blir annerledes grunnet pandemien. Arrangementet var opprinnelig planlagt til april i fjor, men ble utsatt. Stavanger er medlem i nettverket Luci, et internasjonalt nettverk for urban belysning. Organisasjonen har større aktører som medlemmer fra hele verden. Konferansen går digitalt.

– Det er veldig kjekt at Stavanger kan være vertsby for en konferanse der vi kan diskutere tema innen belysning, sier prosjektleder i Stavanger kommune, Claus Sigurd Petersen.

Konferansen vil ta en nærmere kikk på hvordan Stavanger bruker belysning. Lysforurensning, bruk av belysning som opplevelse og lys som et verktøy for medvirkning er noen av temaene. Aktører fra verden rundt deltar for å lære om smarte løsninger innen lys.

– Vi har fått påmeldinger fra byer i Europa, Sør- og Mellom-Amerika, Russland, Asia, USA, Canada og Afrika, Det er veldig kjekt med påmeldte fra så mange byer, sier Petersen.

Totalt er 45 land meldt på konferansen.

Petersen håper Stavanger kan vise at byen er smart i sin bruk av energi og belysning.

Han påpeker at Rogaland som region bruker mye lys, som blir tydelig når man ser fylket fra luften.

– Vi er nok ikke de beste i verden på belysning, men vi jobber med viktige tema som er aktuelt verden over, sier Petersen.

Deltakerne på konferansen er en blanding av ordførere, politikere og fagfolk fra feltet. Alle kan derimot delta på den digitale konferansen, som koster 26 euro for begge dagene.

