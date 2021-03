Sola-ordføreren i samtaler med Israel om koronaerfaringer

Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei, har i samtaler med Israels ambassadør de siste dagene diskutert viktigheten av utveksling av erfaringer og lærdom i kampen mot koronaviruset, skriver Sola kommune i en pressemelding.

Bakgrunnen var en henvendelse fra Sola-ordføreren om et vaksinesamarbeid med Israel.

– Jeg setter stor pris på at Israels ambassadør svarte raskt på min utradisjonelle henvendelse. Det er min jobb som ordfører å se etter muligheter og gode løsninger for regionen og Sola kommune, sier Slethei, i pressemeldingen.

Ifølge pressemeldingen hadde ordføreren relativt lave forventninger til at det faktisk var mulig å kjøpe overskuddsdoser fra Israel, eller andre land som har kommet lengre med vaksineringen enn Norge. Et vaksinekjøp måtte uansett gått gjennom norske og israelske myndigheter og byråkrati, før kommunenes besluttende organer hadde vedtatt dette.

– Det er ikke slik at hver ordfører i dette landet skal dra på vaksine-shopping på vegne av sine innbyggere. Bakgrunnen for min henvendelse var at vi i kommunene opplever at vaksineringen går for seint. Vi vet at Israel, med sitt vaksineprogram, har klart å vaksinere svært mange innbyggere. Det er nyttig å lære av andre lands forskning, kunnskap og erfaringer, sier Slethei.

I pressemeldingen påpekes det at Sola-ordføreren igjen vil oppfordre den norske regjeringen om å vurdere et forsterket internasjonalt samarbeid om forskning og utvikling innenfor farmasøytisk industri, for å sikre at vi står bedre rustet i koronapandemien og mulige situasjoner i framtiden.

Ordføreren mener det har vært viktig å sette både vaksinesituasjonen i Norge, samt internasjonalt vaksinesamarbeid, på dagsordenen.

– Det er vaksinene som de neste månedene gradvis skal gi oss en normal hverdag tilbake. Derfor trenger vi flere vaksiner raskest mulig. Jeg registrerer at norske helsemyndigheter nå øker perioden mellom første og andre vaksinering, slik at vi får satt flere førstedoser og dermed betydelig reduserer sannsynligheten for alvorlig sykdom og død. Dette er et direkte resultat av erfaringer norske myndigheter har høstet fra internasjonal forskning, blant annet fra Israel og Storbritannia, sier Slethei.