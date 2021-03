Mann ble anmeldt etter å ha kjørt uten gyldig førerkort

Fredag ettermiddag gjennomførte politiet en adferdskontroll i Jærvegen i Sandnes.

En mann i begynnelsen av 30-årene ble anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for bruk av håndholdt mobil under kjøring.

Det ble i tillegg utstedt fire gebyr for manglende sikring av barn, samt to forenklede forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring.

Litt senere samme dag kontrollerte politiet et kjøretøy på E39 Tasta.

Føreren, en mann i begynnelsen av 30-årene, hadde ikke gyldig førerkort og ble anmeldt.