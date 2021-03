Koronatretthet i Rogaland

Det er ett år siden Norge stengte ned på grunn av korona. 1 av 5 i Rogaland er mindre redd for smitte nå enn tidligere i pandemien, og 15 prosent av rogalendinger føler ikke at de tåler flere restriksjoner.

Det kommer fram i en ny spørreundersøkelse utført av YouGov på vegne av nettapoteket Farmasiet.

Likevel kommer det fram av undersøkelsen at 93 prosent av fylkets innbyggere følger anbefalingene like godt som tidligere, og at rogalendinger generelt er flinke til å opprettholde korona-rutinene, skriver Farmasiet i en pressemelding.

– Det er godt å se at de fleste rogalendinger fortsatt følger restriksjonene. At så mange er mindre redd for smitte, kan henge sammen med at vi har mer kunnskap om pandemien nå enn før, og at smitteverntiltakene har vært med å trygge folk, sier Lisa Grinaker, fagsjef i Farmasiet, i pressemeldingen.

Hun påpeker likevel at det også kan henge sammen med at mange i Rogaland er lei og at flere begynner å nærme seg terskelen for hva de tåler av restriksjoner.

Generelt i Norge ser kvinner ut til å være mest negative til ytterligere koronarestriksjoner, mens undersøkelsen tyder på at menn er hakket dårligere til å faktisk følge dem.

Gleder seg ikke til å klemme igjen

Til tross for en økende koronatretthet, er det visse trender rogalendinger ønsker å beholde, ifølge pressemeldingen. Halve fylkets befolkning ser ikke fram til å klemme eller ta folk i hånden igjen når pandemien er over. Hver fjerde rogalending oppgir til og med at det er fint å slippe å ta folk i hånden eller klemme dem og håper denne trenden fortsetter etter koronatiden.

Ifølge statistikken er det på landsbasis den yngre generasjonen som er mest tilfreds med dagens hilse-rutiner, og som håper de vil fortsette etter pandemien.

Ifølge pressemeldingen er det ikke bare redusert kroppskontakt som har blitt populært siden Norge og Rogaland stengte ned, netthandelen har også fått et solid oppsving. Over 90.000 rogalendinger handler mer på nett nå enn før, og hver femte rogalending mener folk burde handle på nett i koronatiden.

15 prosent av rogalendinger oppgir at de vil fortsette å handle mer på nett – også etter pandemien.

Fakta om undersøkelsen:

* Undersøkelsen ble gjennomført i februar 2021 av YouGov for Farmasiet.

* Den er utført i et representativt utvalg av respondenter i en alder mellom 18 og 74 år, og den har tatt sikte på å avdekke holdninger og vaner tilknyttet farmasi, hygiene, netthandel og lignende.

* Den hadde 1 012 respondenter i Norge, og den er derfor representativ i de fleste fylkene. Farmasiet mener det er rimelig å anta at Rogaland ikke skiller seg fra landsdelen Vestlandet, der tallene i denne pressemeldingen er hentet fra.

Hovedtallene fra Vestlandet viser:

* 15 % føler at de ikke orker flere restriksjoner

* 1 av 5 er mindre redd for smitte nå enn tidlig i koronatiden

* 93 % følger restriksjonene like bra som tidlig i pandemien

* 56 % gleder seg ikke til de kan ta folk i hånden eller klemme igjen

* 15 % vil fortsette med økt netthandel også etter koronatiden