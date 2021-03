Stavanger og Sandnes pauser bruken av Astrazeneca-vaksinen

Stavanger kommune pauser bruken av Astrazeneca-vaksinen fram til bivirkninger er avklart, melder Aftenbladet torsdag.

Det samme gjør Sandnes, ifølge Sandnesposten.

Også Bergen og Trondheim kommune setter bruken av AstraZeneca-vaksinen på pause fram til Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har avklart situasjonen.

Bakgrunnen er at Danmark og flere europeiske land har stanset bruken av vaksinen på grunn av mistanke om at den kan føre til alvorlige blodpropper. Det er ett dødsfall i Danmark knyttet til saken.

Det er ikke påvist en sammenheng mellom tilfellene og vaksinen.

Stanser vaksineringen av helsepersonell

Stavanger vaksinerer for øyeblikket helsepersonell med vaksinen AstraZeneca. Etter meldinger om dødsfall i Danmark er vaksineringen satt på pause, melder Stavanger kommune i en pressemelding.

– Etter meldinger fra Danmark vedrørende mulige bivirkninger, ser vi det som mest forsvarlig å pause vaksinering med AstraZeneca frem til avklaringer fra folkehelseinstituttet og legemiddelverket, sier helsesjef Runar Johannessen.

– Vaksinen har gått gjennom omfattende testing før godkjennelse, og det ville være overraskende om den skulle komme ut med alvorlige bivirkninger, men vi ønsker alltid være føre var, sier Johannessen.

AstraZeneca, også kalt Oxford-vaksinen, er satt på millioner av briter uten at det er meldt om tilsvarende bivirkninger.

AstraZeneca: Pasientsikkerhet er høyeste prioritet

Vaksineprodusenten AstraZeneca mener deres vaksine er trygg, til tross for at land som Danmark stanser bruken av den av frykt for alvorlige bivirkninger.

Det er ikke påvist sammenheng mellom vaksiner og bivirkningene som mistenkes, som er alvorlige blodpropper. Ett dødsfall i Danmark er knyttet til saken.

– Pasientsikkerhet er høyeste prioritet for AstraZeneca. Tilsynsmyndighetene har tydelige og strenge effektivitets- og sikkerhetskrav for godkjenning av alle nye legemidler, og det inkluderer vår vaksine. Vaksinens sikkerhet er blitt studert omfattende i kliniske tredjefasestudier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres bra, skriver AstraZeneca i en kommentar til NTB.

Selskapet understreker at de er klar over den danske granskningen. Norske helsemyndigheter har hatt hastemøter om utviklingen torsdag.

Saken oppdateres.