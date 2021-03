Sandnes-laderobot og Stavanger-nettjuss får utmerkelse

Det melder Design og arkitektur Norge (DOGA) i en pressemelding.

Utmerkelsen deles ut torsdag 11. mars i en direktesendt prisseremoni i regi av DOGA.

DOGA-merket for design og arkitektur er en årlig pris som gis til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og arkitektur.

– Vi har en stolt design- og arkitekturhistorie i Norge – og det vi gjør med denne prisen er å løfte frem de aller beste. Årets vinnere har skyhøy faglig kvalitet og viser frem den imponerende nyskapingen som skjer over hele landet. Her er det virkelig mye å la seg inspirere av, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i DOGA, i pressemeldingen.

I år er det i alt 17 mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur, i tillegg til sju mottakere av DOGA-merket nykommer.

Norsk ladesuksess

I pressemeldingen påpekes det at Norge ligger i verdenstoppen på elbilbruk, men til tross for miljøgevinster legger alle elbilene et stort press på strømnettet. For å svare på denne utfordringen har Easee, et oppstartsselskap i Rogaland, bestemt seg for å utvikle smarte ladeløsninger.

– De har designet en laderobot som ikke bare sørger for at batteriene lades, men som gjør det på en smartest mulig måte. Programvaren sørger for at sikringer ikke overbelastes og at bilen lades når strømprisen er på det laveste. Samtidig er laderen kompatibel med alle elbilmerker og strømstyrker, og er så enkel i bruk at man slett ikke behøver være bilkyndig eller teknisk anlagt for å få den til å virke, heter det i pressemeldingen.

Easee ble stiftet i 2018 og allerede i sitt andre driftsår solgte selskapet nærmere 70 000 ladere i 13 land. Omsetningen lå på 380 millioner kroner.

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur uttaler at Easee-laderen er et godt designet produkt som fort kan bli en ny eksportsuksess.

«Den elegante kombinasjonen av design og teknologi skaper en sømløs opplevelse for brukeren. Laderen ser flott ut på veggen og er svært enkel i bruk, selv om den har mange og avanserte funksjoner. Vi vil applaudere Easees uttalte fokus på brukeropplevelse og design i en bransje som tradisjonelt sett er veldig teknologidrevet. Selskapets bevissthet rundt brukeropplevelse som et konkurransefortrinn og verktøy for å få kunden til å gå for den mer miljøvennlige løsningen, er prisverdig,» står det i jurykjennelsen.

Digital juss

– Ikke alle har råd til å engasjere juridisk hjelp, og en del føler seg nok også i ukjent farvann på et advokatkontor. Dette har advokat Dag Josef Foss lenge ønsket å gjøre noe med. I 2018 stiftet han Justify. I dag har oppstartsbedriften fra Stavanger om lag ett dusin ansatte, heter det i pressemeldingen.

Gjennom en tverrfaglig prosess som kombinerer juridisk fagkompetanse med informasjons- og interaksjonsdesign, har selskapet skapt en digital tjeneste som lar folk enkelt opprette testament, samboerkontrakt og fremtidsfullmakt. Tjenesten er universelt utformet, og er designet for å kunne brukes av alleNoen måneder etter lanseringen i 2020 hadde Justify allerede 1500 brukere.

Juryen for DOGA-merket for design og arkitektur kaller Justify en ypperlig designet tjeneste med stort kommersielt potensial.

«Justify er en innovativ, smart og solid tjeneste med godt avgrenset funksjonalitet og god brukervennlighet. Tjenesten har en åpenbar samfunnsnytte ved at den gjør viktige juridiske tjenester mer tilgjengelige for folk flest. Juryen roser også Justify for at de lykkes med å gjøre noe så komplekst som juss så enkelt for brukeren,» står det i jurykjennelsen.

Justify får også DOGA-merket. (Justify)

Fakta om saken

* DOGA-merket for design og arkitektur, som tidligere het Merket for god design, og kan føre sin historie helt tilbake til 1964. I dag løfter utmerkelsen fram virksomheter som bruker design og arkitektur for å skape nytenkende, vakre og funksjonelle løsninger med positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

* Design og arkitektur Norge (DOGA) er en stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGAs rolle er å fremme design og arkitektur som verktøy for grønn omstilling og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor.