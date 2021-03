Deler ut 30 millioner kroner til koronarammet næringsliv

Dersom din bedrift er rammet av smitteverntiltakene kan du nå søke om støtte fra Stavanger kommune.

I en pressemelding opplyser kommunen at de nå deler ut i overkant av 30 millioner kroner i ekstraordinære statlige koronamidler. Stavanger kommune oppfordrer alle relevante aktører til å søke innen søknadsfristen, 6. april 2021.

– Stavanger kommune har gjennom hele pandemien vært opptatt av forholdene for det lokale næringslivet, og har lagt frem flere saker med sikte på å lette på situasjonen og sikre arbeidsplasser. Midlene kommunen nå deler ut vil være sårt tiltrengte midler for den delen av næringslivet som spesielt kjenner på koronasituasjonen, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Vi oppfordrer lokale virksomheter, som har vært direkte eller indirekte berørt av strenge smitteverntiltak, om å søke. Dette gjelder særlig bedrifter som har hatt økte kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, og som av ulike grunner faller utenfor andre kompensasjonsordninger, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Fordeling av midlene

Kommunen fordeler midlene i to kategorier; direkte kompensasjon til lokale virksomheter, samt midler til fellestiltak for regionen og byen. Tildelingskriteriene ble vedtatt av kommunalutvalget 9. mars 2021.

– Tilbakemeldingene fra næringslivet er at den største økonomiske utfordringen deres er knyttet til lønnskostnader. Derfor vil størsteparten av midlene, i overkant av 30 millioner kroner, deles ut som direkte kompensasjon. I vurderingen av søknadene vil vi legge vekt på en kombinasjon av hvor hardt virksomheten har blitt rammet av tiltakene, lokal tilknytning og hvor mange ansatte virksomheten sysselsetter lokalt, sier næringssjef, Anne Woie, i pressemeldingen.

Ordningen rettes særlig mot virksomheter som har vært påbudt stengt, påbudt skjenkeforbud eller pålagt redusert skjenketid. I tillegg kan ordningen dekke virksomheter som har vært kraftig indirekte rammet, ved å for eksempel å være leverandør til slike virksomheter.

Stavanger kommune ser samtidig at det er behov for en felles innsats for å øke aktiviteten og markedsføringen for reiseliv og sentrum, fram mot sommeren 2021. 5 millioner kroner er derfor øremerket fellestiltak for å skape liv og trekke folk til Stavanger-regionen og byen.

Destinasjonsselskapet Region Stavanger og sentrums-foreningen (STAS) får 2,5 millioner kroner hver, til å gjennomføre slike kampanjer på vegne av et stort felleskap.

– Vi har forståelse for at flere aktører i næringslivet har likviditetsutfordringer og ønsker midlene fordelt så raskt som mulig. Vi skal legge til rette for en rask saksbehandling og utbetaling av midler, men samtidig sikre at det blir en god prosess rundt dette. Jeg håper alle relevante aktører nå griper muligheten og søker, sier Woie.