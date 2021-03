Arbeidsgruppe mener vi kan dra på festival i sommer

Norge — – En kombinasjon av vaksinering, hurtigtesting, helsepass og andre etablerte smitteverntiltak er oppskriften for å kunne gjennomføre store festivaler i sommer, mener «sommergruppen».

Konklusjonen er at store arrangementer kan gjennomføres uten større smitterisiko enn i samfunnet for øvrig, skriver Aftenposten.

Nå som sommergruppen har levert sin anbefaling, skal helsemyndighetene vurdere innholdet. Så skal regjeringen bestemme hvilke regler som vil gjelde for festivalene i sommer. Regjeringen legger stor vekt på rådene fra helsemyndighetene.

Kulturminister Abid Raja (V) sier i en pressemelding at situasjonen fortsatt er uforutsigbar.

– Vi er mange som håper at sommeren skal bli så normal som mulig, men det er flere faktorer som spiller inn. Jeg er glad for at sommergruppen er innstilt på fortsatt å gjøre en jobb fremover, sier Raja.

