Tre ansatte og to barn i barnehage koronasmittet

Fredag kveld er det klart at to ansatte og to barn i samme avdeling og en ansatt i en samarbeidende kohort har fått påvist smitte av covid-19. Fire ansatte og 14 barn er satt i karantene. Det er påvist mutert virus i barnehagen. Det skriver Stavanger kommune i en pressemelding.

To avdelinger berørt

To avdelinger i barnehagen er berørt av covid-19. En ansatt fikk først påvist smitte torsdag, fredag fikk en ansatt til i samme avdeling påvist smitte. Fredag kveld fikk to barn i avdelingen påvist smitte. En avdeling som har fungert som samarbeidende kohort fikk beskjed om å teste seg. En ansatt i denne kohorten er også smittet av viruset som er en mutert variant.

Vurdere tiltak fortløpende

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth sier at det blir påvist smitte hos flere fordi flere tiltak nå iverksettes.

– Vi vil fortløpende gjennom helgen vurdere hvilke tiltak som må iverksettes, sier hun. Siden det er snakk om et mutert virus er husstandene til de som er satt i karantene også pålagt å gå i karantene til situasjonen er avklart.