Gratis SFO Gruppeleder for Stavanger SV, Paal Kloster (t.v.), og stortingsrepresentant for SV, Eirik Faret Sakariassen, synes det er viktig at alle førsteklassinger i Stavanger tilbys gratis SFO. Nå vil SV nasjonalt se til Stavanger. (Kathinka Skott Hansen)