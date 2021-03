Boligmarkedet: – Sterk prisøkning

Stavanger-regionen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Oslo (+2,4 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+0,9 prosent) og Bergen (+0,8 prosent).

Det viser ferske tall fra Eiendom Norge.

– Den sterke prisutviklingen vi har sett i boligmarkedet det siste halvannet året fortsatte i februar. Det var en sterk oppgang over hele landet, men sterkest i Oslo, Bodø med Fauske og Stavanger med omegn. En oppgang på 2 prosent og 1,3 prosent sesongjustert er blant de sterkeste februar-månedene i boligprisstatistikkens historie. Kun februar 2009, da markedet hentet seg inn igjen etter finanskrisen, var sterkere, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Henning Lauridsen ny sjef i Eiendom Norge Henning Lauridsen i Eiendom Norge. (Ørn E. Borgen/NTB scanpix)

Boligprisene opp 6,7 prosent siste året

De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 6,7 prosent. Det er svakere enn i Oslo (+15,2 prosent), Bergen (+7,7 prosent), men sterkere enn i Trondheim (+6,2 prosent).

– Vi forventer fortsatt vekst i boligprisene fremover og mange omsetninger, sier Lauridsen.

Det tror også Laila Neverdahl, som er administrerende direktør i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom.

Hun opplyser på SR-Eiendoms nettsider å ha solgt 18 prosent flere boliger så langt i 2021 sammenlignet med samme periode i fjor.

– Omsetningstiden blir kortere og flere boliger selges allerede etter første visning. I Rogaland ble flertallet av boliger solgt under prisantydning i siste kvartal 2020. Nå ser vi at flest boliger går over prisantydning. Mangel på bruktboliger til salgs gir også muligheter for nye prosjekter, og vi ser at det er en positiv utvikling der, sier Neverdahl.

Flere boliger solgt

Det har i februar blitt solgt 425 boliger i Stavanger Det er 3,4 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år er det solgt 834 boliger. Det er 9,4 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

På landsbasis ble det solgt 7393 boliger, noe som er 3,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Så langt i år er det solgt 14.329 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn i samme periode i 2020.

Det har i februar blitt lagt ut 413 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 10,2 prosent flere sammenliknet med samme måned i 2020. Hittil i år har det blitt lagt ut 817 boliger for salg. Det er 1,2 prosent flere sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

På landsbasis ble det lagt ut 7.400 boliger til salgs i februar, noe som er 2,1 prosent færre enn i samme måned i 2020. Så langt i år er det lagt ut 13.993 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent færre enn i samme periode i 2020.

Lengre salgstid enn resten av landet

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 57 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 52 dager i gjennomsnitt.

Medianboligen i Stavanger koster nå kroner 3.300.000,-

---

---