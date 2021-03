Ga seg ut for å være kona og tok opp lån i hennes navn

Den 42 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett. Der forklarte han at han flere ganger i 2017 forledet flere kredittinstitusjoner til å utstede lån og kredittkort, ved å utgi seg for å være sin daværende ektefelle.

Ifølge 42-åringen brukte han konas bankkodebrikke og hennes personlige passord for å signere på lånesøknadene uten hennes kunnskap. Han forklarte i retten at han fikk tak i passordene ved å montere en såkalt «keylogger» på konas datamaskin, et verktøy som loggfører tastetrykk og annen informasjon om hva brukeren foretar seg.

42-åringen forklarte også at han opprettet fiktive e-postadresser som han brukte i sin kommunikasjon med finansinstitusjonene, slik at disse ble forledet til å tro at de kommuniserte med kona.

Til sammen fikk lånt 1.447.775 kroner i konas navn. Pengene ble benyttet til nettspill, og det samlede beløpet er i sin helhet tapt. I ettertid har de fleste finansinstitusjonene holdt kona personlig ansvarlig for de utbetalte beløpene, samt påløpte renter og omkostninger, til tross for at hennes identitet ble misbrukt.

Vant, men tapte

42-åringen begrunnet sine handlinger med at han i februar 2017 vant 2,4 millioner kroner på nettspill, men at han kun fikk utbetalt 250.000 kroner av gevinsten, og ble av spillselskapet fortalt at den resterende delen ville bli utbetalt ukentlig.

I påvente av de framtidige utbetalingene ble han fristet til å bruke den innestående og ikke utbetalte gevinsten til nye nettspill. Han tapte da innsatsen, og satset da stadig høyere beløp i den tro at han ville vinne tilbake det han hadde tapt.

Dette skjedde imidlertid ikke – og i løpet av kort tid hadde han klart å spille bort 2,4 millioner kroner. 42-åringen så da for seg at han med ytterligere innsats kunne vinne beløpet tilbake og startet opp med å ta opp lån i konas navn.

Lurte folk

Det var ikke bare på denne måten 42-åringen skaffet seg penger. Stavanger tingrett kom også til at han skulle dømmes for 35 tilfeller av nettbedragerier. Dette ved at han i perioden fra 3. mai til 6. desember i fjor annonserte mobiltelefoner, datamaskiner og annen elektronikk på en rekke nettsteder. I forbindelse med disse bedrageriene brukte han fiktive navn og brukte ulike metoder for å få folk til å betale ham penger for gjenstander som de aldri mottok. Det samlede beløpet han mottok av de 35 personene er 100.140 kroner.

Tillitsbrudd

I forbindelse med straffeutmålingen la retten blant annet vekt på at han begått et alvorlig tillitsbrudd overfor kona, som har fått sin identitet misbrukt, og som sitter igjen med et betydelig personlig ansvar overfor finansinstitusjonene.

Straffen ble fengsel i ett år og tre måneder. Han må også betale 2.039.237 kroner i erstatning til kona, samt erstatning til de 35 han har utsatt for nettbedrageri.

