En taxisjåfør måtte til legevakten i Stavanger for sjekk etter å ha blitt utsatt for vold fra to passasjerer klokken 02.20 søndag. Patrulje ble sendt til stedet, melder Sør-Vest politidistrikt. Skadeomfanget var ukjent da politiet rapporterte om hendelsen natt til søndag. Politiet skal ha etterforsket seg fram til en mistenkt person, tvitrer operasjonssentralen.

En mann i begynnelsen av 20-årene ble besluttet pågrepet og innsatt i arrest, mistenkt for å stå bak ugjerningen.