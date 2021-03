Nedgang i smittetilfeller

Stavanger kommune melder om tre nye koronasmittede som ble registrert lørdag. Én er blitt smittet av nærkontakt, én er relatert til innenlandsreise og én har usikker smittekilde.

De tre tilhører aldersgruppene 10-19 år, 20-29 år og 40 til 49 år. I alt 315 personer ble testet i Stavanger lørdag.

Smittetrykket er synkende i Stavanger mot slutten av uken. Fredag ble det meldt om fire smittede i Stavanger, mot seks, åtte og ti smittede etter flere tilfeller på skoler de foregående dagene.

Sandnes kommune rapporterer om to nye smittetilfeller lørdag. For en mann mellom 30 til 40 år pågår det smittesporing, mens en mann mellom 20 og 30 år har med seg smitte fra et rødt land. Søndag rapporteres det om ett smittetilfelle i Sandnes, og her er det kjent smittevei for en mann mellom 40 og 50 år. Sandnes har ligget på et lavt smittenivå gjennom hele uken.

Samtidig forlenger Stavanger kommune forlenger meldeplikten for arrangementer med over ti deltakere til 31. mars. Meldeplikten letter smittesporingsarbeidet ved en smittesituasjon. God oversikt over deltakerne gjør at vi kan komme raskt i gang med smittesporingen, og redusere sjansen for at smitten sprer seg, heter det på kommunens nettside.

I kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger er det meldeplikt for alle arrangementer med over ti deltakere. Meldeplikten gjelder arrangementer både utendørs og innendørs, og uansett hvilken type arrangement det dreier seg om. Dette gjelder også kulturarrangementer, inkludert arrangementer ved kulturinstitusjonene, opplyser Stavanger kommune.