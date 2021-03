Påstand om tolv års fengsel i overgrepssak i Stavanger

De to fornærmede var ifølge påtalemyndigheten begge under 14 år da de seksuelle overgrepene startet. De sliter fortsatt med det de opplevde, skriver Aftenbladet.

Mannen erkjenner å ha hatt et seksuelt forhold til begge de fornærmede, samt å ha hatt seksuell omgang med den ene av dem før denne fylte 16 år. Han erkjenner imidlertid ikke straffskyld.

Tiltalte har hevdet at han var psykotisk da overgrepene skjedde, noe som avvises av de sakkyndige.

Statsadvokat Oddbjørn Søreide mener at sakens omfang mangler sidestykke. Han mener også at enkelte av overgrepene grenser til tortur.

– Han lokket dem inn i et manipulerende grep. Han hjernevasket dem. Han ble langt på vei en omsorgsperson for dem. Han fikk begge guttene til å tro at deres verste mareritt var en drøm, sa Søreide i retten fredag.

Dommen er ventet i midten av mars. Rettssaken gikk over sju dager i Stavanger tingrett.