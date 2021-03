Viking støtter VM-aksjon

Følg RA Sporten på Facebook !

Norges Fotballforbund har vært kritisk til fotball-VM i Qatar siden tildelingen skjedde mot NFFs stemmer i 2010. Fredag gikk Tromsø ut og krevde boikott av VM i Qatar og fikk støtte fra Strømsgodset og Viking. Fire eliteserieklubber skal vurdere boikottspørsmålet på sine årsmøter.

Fotballpresident Terje Svendsen sier NFF har forsøkt å bedre gjestearbeidernes forhold i Qatar gjennom dialog, besøk i Qatar og kritikk av det han kaller uakseptable forhold.

– Det har vært vår linje, og så vil det være en diskusjon i fotballfamilien om hvordan vi skal håndtere spørsmålet videre framover. Vår holdning så langt har vært å følge Amnesty Internationals anbefaling om å påvirke i stedet for å boikotte. Så vil vi måtte lytte til hva fotballfamilien mener er riktig strategi, sier Svendsen til NTB.

– Vi har stor forståelse for at Qatar-VM bekymrer fotballen, og vi synes det er bra at også klubber engasjerer seg i spørsmålet, for det bidrar til mer oppmerksomhet rundt det, sier fotballpresidenten.

