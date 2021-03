Slo samboeren med belte mens de var ute og gikk

Den 40 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

Likevel kom retten til at han var skyldig i tre tilfeller med vold mot samboeren.

Den ene voldsepisoden fant sted mens de var ute og gikk på Våland omkring klokken 04.30 den 29. juni 2018. En mann som var ute og gikk med en barnevogn hørte en høylytt krangel og gikk mot stedet. Vitnet observerte at krangelen eskalerte og at 40-åringen dro fram beltet sitt og slo fornærmede med dette gjentatte ganger. Hun gjorde ingen fysiske utslag mot 40-åringen, men holdt seg foran ansiktet med hendene.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge avgjørende vekt på forklaringen fra vitnet.

Også 19. september 2018 var 40-åringen voldelig mot samboeren. Han skal da ha dyttet henne inn i en bakvegg i en delvis åpen garasje i Lagårdsveien. Her skal han ha ristet henne og slått henne i ansiktet.

Hendelsen ble observert av et vitne som befant seg på kontoret sitt i politihuset.

Også den 28. april 2018 ble fornærmede utsatt for vold i parets bolig i Stavanger.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel uten at 40-åringen kunne lastes for dette.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til fengsel i 30 dager som 40-åringen allerede har sonet i varetekt.

