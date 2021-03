Skal ha kjørt moped i morfin- og amfetaminrus

16. mars må en 50 år gammel kvinne fra Sola møte i Stavanger tingrett.

Bakgrunnen for det er at hun 2. april i fjor skal ja kjørt en moped mens hun var påvirket av morfin og amfetamin.

Kjøringen skal ha funnet sted på Stokka omkring klokken 04.45 den aktuelle dagen – og hun skal også ha unnlatt å stanse for politiet til tross for at det var gjort tegn om dette med blålys.

Ifølge tiltalen skal hun også ha ført mopeden uten å ha gyldig førerkort for vedkommende gruppe av motorvogner.

