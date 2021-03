Økt smitte i regionen: – Begrens antallet nærkontakter

Det har vært en økning i antallet smittetilfeller de siste fire dagene, med 27 personer bekreftet smittet i Stavanger og 37 totalt på Nord-Jæren, melder Stavanger kommune på sine nettsider fredag ettermiddag.

Økt smitte gjør at det nå er ekstra viktig at alle følger smittevernreglene og begrenser antallet nærkontakter, oppfordrer kommunen.

– Vi har nå to smitteklynger med forgreininger i hele regionen; St. Svithun videregående skole og det som startet som mutert virus på Klepp. Vi har foreløpig god oversikt over situasjonen. I Stavanger er 23 av smittetilfellene knyttet til St. Svithun, tre til Klepp og ett er reiserelatert. Vi setter inn brede smitteverntiltak når det er snakk om mutert virus. Vi tester flere, og både husstand til nærkontakter og andre utover dette kan noen ganger få føre-var-karantene, sier smittevernoverlege i Stavanger, Runar Johannessen.

Når det gjelder tilfellet av mutert virus på Klepp, har tre nærkontakter fra Stavanger testet positivt på covid-19. To av disse har foreløpig slått ut positivt på screening for mutert virus.

– Vi antar at det her dreier seg om en mutert virusvariant. Dette er noe vi har vært forberedt på og som vi har etablert rutiner for å håndtere, sier Johannesen.

I tillegg er hele 10. trinn og ti ansatte ved Gautesete skole og fire ansatte ved Ullandhaug skole i føre-var-karantene etter mutert virus. Her er fire elever nærkontakter til en person med bekreftet covid-19 mutasjon. Resultatene fra prøvene deres er ikke klare.

LES OGSÅ: Har tatt 100.000 koronatester i Stavanger

Viktig å følge smitteverntiltakene

– Dette minner oss om viktigheten av å overholde smittevernreglene og å begrense antall nærkontakter i løpet av en uke. Dette blir spesielt viktig nå når vi snart går inn i vinterferien. Jeg håper folk skjønner at flere familier ikke skal dra sammen på hyttetur, og at de som er i karantene ikke bør reise på hytta, sier Johannessen, til Stavanger kommune.

I Stavanger er det er registrert smitte knyttet til utbruddet ved St. Svithun videregående skole på skolene Lassa, Kannik, Teinå, Tastarustå og Sunde. Ved de fire første skolene er èn elev smittet, på Sunde er en ansatt smittet. Totalt er 114 personer i karantene.

LES OGSÅ: Føre-var-karantene ved to skoler etter mutert virus

Nytt smittetilfelle

En elev ved 9. trinn på Kristianslyst skole er bekreftet smittet av covid-19. 29 elever, fem lærere og en lærerstudent er satt i karantene. Smitten kan knyttes til St. Svithun.

– Alle de aktuelle nærkontaktene har fått beskjed. De som ikke har fått beskjed om å holde seg hjemme, kan gå på skolen som normalt, sier konstituert rektor ved Kristianslyst skole, Heidi Margrethe Lenes.

– Test deg, også ved milde symptomer

– Hvor godt alle klarer å overholde smitteverntiltakene, og begrense antallet nærkontakter vil være med på å avgjøre hvordan situasjonen vi er i nå vil utvikle seg. Jeg er ikke veldig bekymret, men situasjonen kan fort endre seg. Vi vil følge situasjonen nøye de neste dagene, sier Johannessen.

Smittevernoverlegen oppfordrer alle innbyggere til å ha lav terskel for å teste seg, også ved milde symptomer. Dette er særlig viktig når det er et pågående utbrudd i regionen av muterte og mer smittsomme virus.