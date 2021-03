NAV-tall: Over 16500 søker jobb i Rogaland

Tall fra NAV Rogaland viser at 16 741 er enten helt uten arbeid, delvis uten arbeid, eller i et arbeidsrettet tiltak ved utgangen av februar. Det er 178 færre personer sammenlignet med forrige måned, skriver NAV Rogaland i en pressemelding.

Blant arbeidssøkerne er 9678 personer for øyeblikket helt uten arbeid, noe som er 802 færre enn forrige måned. Arbeidsledigheten blant de helt uten arbeid utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 5780 personer er delvis uten arbeid, noe som utgjør 2,3 prosent. Det er en økning på 466 personer sammenlignet med forrige måned.

Ifølge pressemeldingen er arbeidsledigheten høyest blant unge og høyere blant menn enn blant kvinner i alle aldersgrupper.

5208 personer har stått helt uten arbeid i mer enn et halvt år i Rogaland.

– Nå, etter nesten ett år med koronapandemi og smitteverntiltak er jeg bekymret for unge som er i ferd med å entre arbeidslivet og de som har lav tilknytning til arbeidslivet. Over 10.000 personer i Rogaland jobber mindre enn de ønsker eller står helt uten arbeid. Den høye arbeidsledigheten vil prege samfunnet vårt i lang tid fremover. Derfor kan jeg ikke understreke nok hvor viktig det er å sjekke ut mulighetene for påfyll av kompetanse eller utdanning, sier Merethe P. Haftorsen, i pressemeldingen.

300 færre arbeidsløse i næringen reiseliv og transport

1607 personer heltuten arbeid har bakgrunn fra yrkesgruppen reiseliv og transport. Det er den desidert største gruppen. Årsaken er at koronarestriksjoner har rammet disse jobbene helt siden starten av pandemien, ifølge pressemeldingen.

– Det er likevel positivt at det har vært nærmere 300 færre helt uten arbeid i denne yrkesgruppen den siste måneden. Samtidig vet vi at denne bransjen er svært utsatt for tiltak dersom smittesituasjonen i regionen skulle endre seg, sier Haftorsen.

De andre yrkesgruppene med høy arbeidsledighet er bygg- og anlegg, industriarbeid, butikk- og salgsarbeid og serviceyrket og annet arbeid.

Stavanger har høyest arbeidsledighet

Stavanger har høyest arbeidsledighet i fylket med 4,4 prosent. Sandnes ligger på 4,3 prosent, mens Sola har en arbeidsledighet på 4,2 prosent. På Haugalandet har Haugesund høyest arbeidsledighet med 3,8 prosent. Karmøy har 2,9 prosent. Egersund har høyest arbeidsledighet i Dalane, med 3,4 prosent.

4558 utlyste stillinger i februar

I februar var det lyst ut 4558 stillinger i Rogaland, ifølge pressemeldingen. Det er en økning på 10 prosent sammenlignet med februar 2020. Det var lyst ut flest stillinger innenfor ingeniør- og ikt-fag med 869 stillinger. Innen helse, pleie og omsorg ble det lyst ut 835 stillinger.

– Mange næringer etterspør kompetanse og søker etter medarbeidere, blant annet innen ingeniør- og ikt-fag, industrifag, undervisning og helse, pleie og omsorg. Men generelt ser vi at spriket øker mellom hva arbeidsgiver etterspør og kompetansen til de som står uten arbeid.

– Mange arbeidsgivere lyser ut ledige stillinger. I vintermånedene lyser også mange arbeidsgivere ut lærlingstillinger, sommerjobber og vikariat.

I underkant av 70 prosent av de ledige stillingene er lyst på Nord-Jæren: i Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.