Krasjet i bygning med 2,51 i promille

Mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Jæren tingrett.

Natt til 2. juli i fjor var mannen ute og kjørte bil i Sandnes.

Turen endte med at han krasjet i en bygning slik at det oppsto skade på bygningen og store skader på bilen.

Blodprøve tatt halvannen time etter at kjøringen hadde funnet sted viste en promille på 2,51.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha vært involvert i et trafikkuhell som medførte materielle skader på en bygning uten å varsle politiet.

«Retten viser at kjøring med så høy promille medfører et betydelig farepotensiale, og ifølge forarbeidene skal straffen ved slike nivåer straffes med bot og ubetinget fengsel. Siktede hadde en svært høy promille da han kjørte,2,51 promille i blodet, han hadde tenkt å kjøre gjennom et boligområde, og hadde passasjer i bilen», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Straffen ble fengsel i 36 dager og han må også betale 10.000 kroner i bot.

I tillegg mistet han førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

